Giampaolo: “Dobbiamo stare uniti, questa è l’unica via per la salvezza”

03/05/2025 | 20:55:09

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lecce: “La partita è stata dura, abbiamo faticato all’inizio. Poi ci siamo aggiustati, è stato un match equilibrato ma la squadra è rimasta unita. Ci sono state poche occasioni, indirizzata da quel calcio di punizione. Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto”.

Sull’importanza delle ultime gare: “Saranno fondamentali, dobbiamo stare uniti questa è l’unica via per la salvezza”.

Infine, sulle ultime settimane: “La squadra doveva fare il suo, eravamo legati a Graziano, era uno di noi. Viveva quotidianamente il Lecce, non è stato semplice. I calciatori dovevano offrire una prestazione di spirito, di attaccamento ad un fratello che abbiamo perso e lo abbiamo fatto sia a Bergamo che oggi. Come atteggiamento non si può dir nulla a questi ragazzi “.

Foto: X Lecce