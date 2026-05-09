Giampaolo: “Contro il Pisa vale più di tre punti, Vardy giocherà dall’inizio. Thorsby e Collocolo convocati”

09/05/2026 | 15:09:16

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Pisa: “Io penso che queste partite valgano più dei tre punti per la classifica. E quel qualcosa in più è l’aspetto caratteriale, l’amor proprio, la capacità di avere resilienza, ferocia, ribellarsi alla classifica… Ci sono tanti significati che riconducono a ciò che si ha dentro. Alla squadra ho detto che sono consapevoli del fatto che bisogna solo vincere, non c’è altra strada: significa come ci si impone davanti alla responsabilità, alla partita… Parlo di atteggiamento, presenza, materia. Il focus è nella capacità di reazione: o lotti o ti lasci morire, cosa vuoi fare? Questo è il principio su cui sono molto attento. Quando sono arrivato ero a conoscenza delle difficoltà, ma l’obiettivo era lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita, sudando fino all’ultima goccia, e non voglio che il percorso sia diverso. Vardy giocherà dall’inizio, Collocolo e Thorsby saranno convocati”.

foto sito cremonese