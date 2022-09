Giampaolo confermato a parole, ma la Samp ha paura e riflette

Carlo Osti si è affrettato a confermare Marco Giampaolo dopo la sconfitta della Samp a La Spezia. Ma non decide Osti, soprattutto all’interno della Samp c’è la grande paura che possa essere una stagione orribile. La svolta societaria sarebbe auspicabile, ma intanto il rendimento deve migliorare almeno del 30-40 per cento, alla larga da alibi che sicuramente non aiutano. Ecco perché la Samp rifletterà, anche in queste ore, a prescindere dal Consiglio di Amministrazione e dai problemi serissimi che non hanno avuto fin qui una soluzione. All’interno della Samp le correnti di pensiero sono diverse, c’è anche chi sostiene che Giampaolo abbia perso il controllo della situazione e andrebbe sostituto. Ricordiamo che il club blucerchiato ha ancora D’Aversa sotto contratto fino al prossimo giugno e che dopo la sosta sfiderà il Monza, incrocio delicatissimo dopo 7 giornate deludenti.

Foto: twitter Samp