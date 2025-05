Giampaolo: “Con la Lazio giocheranno sia Banda che Karlsson. Renderemo la vita difficile alle rivali”

24/05/2025 | 13:46:00

Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Lazio: “Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio. A bocce ferme significa che siamo tutte lì. Bisogna avere equilibrio. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e non dobbiamo fare favori a nessuno, dobbiamo rendere la vita difficile a tutte le squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo”. Sui giocatori acciaccati: “Recuperiamo Pierret, Ramadani sta bene. Le scelte saranno funzionali alla partita che ci aspetta, anche in funzione delle caratteristiche dell’avversario. Le considerazioni da fare sono tante. Giocheranno sia Banda che Karlsson, uno dall’inizio e l’altro subentrerà. In quel ruolo lì sarà una partita dispendiosa. Rebic e Krstovic insieme?Può diventare una soluzione, ma non lo so”.

Foto: X Lecce