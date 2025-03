Giampaolo: “Con il Genoa per il riscatto. La gara con il Milan deve servirci da lezione”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Genova.

Queste le sue parole: “La delusione per la sconfitta con il Milan è tantissima, ma dentro la partita devi ricavare non solo gli aspetti negativi, ci sono stati anche tanti aspetti positivi che ti devono dare fiducia, consapevolezza e forza. Il campionato ci mette di fronte a una possibilità di riscatto. I giocatori hanno fatto una buona settimana di allenamento, li ho visti bene”.

Sala ci sarà? “No, non è convocato perché non ha smaltito l’influenza”.

Emozioni per il ritorno al Ferraris? “Mi emoziono solo per il Lecce adesso. È stata una bella parentesi della mia carriera”.

Cambiamenti nell’undici titolare? “Vediamo domani. Faremo un piccolo allenamento, un risveglio, ho tutto il tempo per pensare al migliore undici iniziale possibile. Anche se con cinque sostituzione si può cambiare la metà della squadra iniziale. Significa che le partite si giocano in 15. Non esistono più titolari e riserve. Esistono giocatori affidabili e giocatori che lo sono meno.

Gaspar può tornare al centro della difesa? “Sta bene, si allena con continuità. Valuteremo quando farlo rientrare”.

