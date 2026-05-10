Giampaolo: “C’era un biglietto di sola andata e lo abbiamo preso. Vardy? Decisivo”

10/05/2026 | 18:40:23

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa.

Queste le sue parole: “C’era un biglietto di sola andata, ma ora abbiamo la possibilità di tornare. Bisognava vincere e detto così era semplice, ma ci sono stati contenuti di personalità e responsabilità, dimostrando di avere una reazione e di non abbandonarsi. La partita aveva un valore superiore ai tre punti in questo senso, volevo una risposta per crederci ancora, fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Sudandoci e sbattendoci, quelle cose necessarie per lottare per l’obiettivo”.

Cosa significa il gol di Vardy? “L’ho avuto la prima partita, che subentrò e fece un paio di giocate importanti. Quindi si è fatto male, ora ce l’ho di nuovo disponibile da una decina di giorni. È uno di Quei Giocatori, che fanno cose diverse dal normale. E non è banale, davanti lo senti. Qualcosa riesci a combinare. Un rientro molto importante per noi”.

Come valuta il contributo di Vandeputte? “Nella mia gestione ha sempre giocato. Lui è un po’ centrocampista e un po’ ala, uno che nello stretto ha qualità, in una squadra che ha bisogno di alzare lo spessore tecnico. Raccorda e finalizza. Lo ritengo un giocatore determinante, domenica scorsa non l’ho avuto per via di un problema familiare”.

Foto: sito Cremonese