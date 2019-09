Giampaolo: “Bene Suso e Leao. I cambi? Non volevo abbassare la squadra. Hernandez e Bennacer…”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Torino soffermandosi sui singoli ai microfoni di Sky Sport: “Io non devo togliere niente a chi ha giocato prima e regalare qualcosa a chi ha giocato oggi. Ho un gruppo solido. La mia credibilità nei loro confronti è al di sopra di ogni sospetto. Che Hernandez e Bennacer abbiano talento lo sappiamo. Io penso e sono convinto che la squadra possa continuare, nonostante queste battute d’arresto, ad avere fiducia. Suso? Suso stasera mi è piaciuto. E’ stato anche collaborativo. I cambi? Leao è uno scattista, un giocatore che non ha resistenza nel lungo. E’ forte quando riparte e si crea l’opportunità. L’avevo visto stanco e Bonaventura mi garantiva la stessa qualità. Per quanto riguarda Bennacer era per inserire un giocatore in attacco”.

Foto: Milan Twitter