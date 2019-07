Giampaolo: “Mi affeziono molto ai miei giocatori. Milanello è il posto migliore in cui allenare”

Il neo tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. “Penso sempre a lavorare per migliorare. Cerco di creare un rapporto intellettuale con i miei giocatori”, ha dichiarato l’ex allenatore della Samp, “Sono i giocatori che fanno la differenza. Io amo i lavoratori, quelli silenziosi. Per quanto riguarda il mio staff, collaboro con 10-12 persone che lavorano dalla mattina alla sera. Oggi i calciatori vengono seguiti tutti i giorni e io mi preoccupo molto dello stato psico-fisico dei miei ragazzi. Io mi affeziono e mi innamoro dei miei giocatori. Milanello? E’ un posto straordinario, il migliore per poter allenare. Non lo avevo mai visto”.

Foto: twitter ufficiale Milan TV