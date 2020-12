Giampaolo: “Abbiamo perso per dettagli. Noi disuniti, con posizioni sbagliate”

Al termine di Juventus-Torino, l’allenatore granata Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sky: “Ennesima rimonta subita? Commento solo questa gara, inutile parlare delle precedenti. Oggi abbiamo perso per dettagli. Nel complesso, vista la situazione e i problemi, abbiamo giocato come dovevamo. In occasione di entrambi i gol abbiamo sbagliato su dettagli su cui lavoriamo: dobbiamo starci ancora sopra. Quali errori? Uno dietro l’altro, soprattutto su come difendiamo, sulla risalita dagli angoli, tutte situazioni in cui devi ricomporre la linea difensiva: Eravamo disuniti, con posizione sbagliate. Nel complesso stavamo facendo tutto molto bene, poi sbagli qualcosina e il refrain è che al primo errore subiamo gol. La reazione di Zaza? Fa parte dell’adrenalina della partita. Mi arrabbio ma poi finisce lì. Difesa a tre? Qualche riferimento cambia, da quando abbiamo iniziato ad applicarla, non abbiamo mai fatto sedute specifiche visto che sono stato 20 giorni a casa. La difesa ragiona ancora come se difendessero a quattro, ancora non si adattano“.

Foto: sito ufficiale Torino