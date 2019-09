Giampaolo: “Abbiamo il dovere di ripartire. Questo Milan ha caratteristiche diverse dalla mia Samp”

L’ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A metterà di fronte domani il Torino e il Milan. Alla vigilia della sfida, il tecnico rossonero Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa: “C’è delusione dopo la sconfitta nel derby, ma abbiamo il dovere di ripartire e rialzarci. La squadra ha saputo mettere da parte le delusioni, ora dobbiamo reagire e non lasciarci sconfiggere. Reagire a testa alta e ripartire con determinazione. Il Torino è una squadra ostica, ma a prescindere dalla forza dell’avversario il Milan deve fare la sua partita. Dobbiamo migliorare il palleggio, abbassare la percentuale di errori nei passaggi, legare il gioco. Abbiamo giocato sabato e giochiamo domani, ma farò scelte in funzione dell’avversario e non per il turnover. Il Milan è diverso dalla Samp, in ogni squadra si può fare un determinato tipo di calcio. Questo Milan ha altre caratteristiche e lavoriamo per far rendere al massimo ogni elemento della rosa. Devo avere la capacità di mettere insieme le caratteristiche le dei giocatori del reparto offensivo per farli rendere al meglio. Non penso a se sia o meno a rischio, penso solo a lavorare. Suso sabato è tornato a giocare a destra dopo un quarto d’ora e abbiamo giocato con lui, Piatek e Leao, tre attaccanti puri. Quindi non è un problema di posizione. A me Suso piace anche da trequartista, ma voglio mettere i giocatori nelle loro posizioni in base alle caratteristiche. Ma non devo mettere a posto solo Suso, per esempio Rebic ha caratteristiche diverse rispetto agli altri. Piatek non è un caso, deve solo continuare a lavorare. Bonaventura sta molto meglio, domani potrebbe già ritagliarsi uno spazio. Può giocare ovunque: avanti e in mezzo, ala, mezzala… dipende sempre da cosa chiedi al giocatore“.

Foto: twitter Milan