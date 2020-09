Giampaolo: “Abbiamo fatto una buona gara, poi siamo calati”

Marco Giampaolo, uscito sconfitto alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le prime parole del tecnico del Torino: “Abbiamo fatto un buon primo tempo finché c’è stata lucidità e birra nelle gambe. Siamo calati nella seconda parte della gara, calando e concedendo di più. Siamo in costruzione, la squadra non ha lesinato impegno ed energie. Aver perso la birra non è una loro responsabilità. Rincon è un leader della squadra, lui non è un grande play palleggiatore ma penso di avere garanzie su altri punti di vista. Parlo e mi confronto con club e presidente ogni giorno. Ho cercato di portare avanti idee funzionali. Serve più lavoro poi quando la squadra avrà una buona condizione fisica, faremo anche valutazioni diverse. Adesso dobbiamo badare al sodo, non all’estetica. Verdi è stato un acquisto importante del club. A mio avviso è forte, in questo mese ha accusato dei problemi, e ho visto in Berenguer le qualità per poter giocare trequartista.”

Foto: twitter Torino