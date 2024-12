Giampaolo: “A Roma servirà trasporto emotivo e passione. Ranieri può ricompattare l’ambiente”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: “Continuiamo a conoscerci, i risultati ci aiutano e la strada deve essere quella di dare sempre più continuità. La Roma è una squadra tosta che contro Napoli e Atalanta ha fatto due buone gare, oltre alla bella prestazione fatta. Ci attende una gara difficile, ed è necessario farsi trovare pronti: Ranieri può ricompattare un ambiente difficile, che lui conosce bene perché conosce la città”. E sul tecnico capitolino Giampaolo spende parole speciali: “Quando arrivi ad allenare alla sua età vuol dire che hai avuto la capacità di essere sempre giovane mentalmente – dice il tecnico -. L’ho conosciuto a cena in paio di occasioni, e si tratta di un uomo dallo spessore morale altissimo”.

Sull’undici da opporre alla Roma è costretto ancora a fare scelte forzate o quasi, vista l’indisponibilità di alcuni elementi, Gallo in primis: “Era in uno stato di forma incredibile – prosegue Giampaolo – e lo ha dimostrato contro la Juventus. Dobbiamo fare di necessità virtù, e devo fare esprimere i giocatori nel migliore dei modi. Il sistema di gioco non conta nulla, e i calciatori devono essere bravi anche a interpretare il cambiamento: non esistono i sistemi, ci sono i principi e noi dobbiamo seguirli. Per la gara contro la Roma abbiamo lavorato per essere competitivi, intendiamo giocarcela in undici e servono undici prestazioni collettive importanti”.

Quale la ricetta per uscire imbattuti dall’Olimpico?: “Il Lecce dovrà essere furbo, attento e determinato. Questo è il sale delle gare di calcio, giocarsela sino al 95° senza farsi travolgere dal corso degli eventi. A Roma servirà trasporto emotivo e passione”, conclude Giampaolo.

Foto: Instagram Lecce