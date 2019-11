Giallo Balotelli: allontanato dall’allenamento. La versione del Brescia

Sarebbe stato un allenamento movimentato quello odierno in casa Brescia. Mario Balotelli, infatti, sarebbe stato allontanato dal tecnico Fabio Grosso durante la seduta pomeridiana, con l’attaccante che si sarebbe diretto verso lo spogliatoio per poi far ritorno a casa prima dei compagni. Il club lombardo, per bocca dell’addetto stampa Matteo Cavazzuti, ha fornito la sua versione ai microfoni del Giornale di Brescia: “Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi”.

Foto: Twitter ufficiale Brescia