Giacomelli live e Nasca al Var: uno peggio dell’altro, che senso ha così?

Capiamo gli errori, da sempre. Ma gli strafalcioni no, quelli non possono essere ammessi. Nella stessa partita in serie, poi, è ancor più inaccettabile. Milan-Roma di ieri sera ha ribadito, purtroppo, il livello sempre più scadente degli arbitri. Nicchi e Rizzoli possono dire quello che vogliono, sono liberi, difenderebbero a prescindere, ma l’evidenza dei fatti non lascia scampo. Ieri abbiamo superato i limiti perché il mediocre Giacomelli assegna due rigori assurdi, sottolineano assurdi, e Nasca al Var avalla, certificando a questo punto l’inutilità di quello strumento. Ora si potrebbe disquisire non poco sul fatto che Giacomelli possa essere all’altezza di partite come Milan-Roma, avevamo diecimila dubbi. E ieri ne abbiamo avuto la conferma. Ma che Nasca sbarchi a San Siro per fare lo spettatore è qualcosa di inaccettabile. Non sappiamo se il peggiore sia stato Giacomelli oppure Nasca, dovremmo dire uno peggio dell’altro. Sinceramente andrebbero fermati per un po’, in caso contrario significherebbe che gli errori gravi sono caramelle da mandar giù senza alcun problema. E invece il problema c’è, eccome se c’è.

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images