Giacchetta precisa: “Le mie parole sul caso Vazquez sono state strumentalizzate”

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha voluto chiarire il contenuto dell’intervista rilasciata al quotidiano La Provincia di Cremona, pubblicata sul numero di mercoledì scorso, relativa al caso Vazquez: “Constato con stupore – si legge ai canali ufficiali del club – come diversi organi di informazioni abbiano strumentalizzato le mie parole riferite al caso Vazquez”.

Poi ha proseguito: “Mai ho sostenuto che Franco ha pronunciato la frase da cui è scaturita la squalifica in primo grado: ero vicino al giocatore e come già detto anche in fase di istruttoria non ho sentito alcuna frase di discriminazione razziale – ha voluto ribadire -. Per questo ritengo la sanzione ingiusta. Nell’intervista mi sono limitato a dire che al termine di partite concitate come lo è stata Bari-Cremonese la tensione può fare brutti scherzi e far sorgere delle discussioni accese. Diverbi tra giocatori che possono capitare, ma non possono essere giustificati. Questo è il senso letterale delle mie parole: ogni altra interpretazione è fantasiosa e non ancorata alla realtà dei fatti”.

Foto: Instagram Cremonese