Giacchetta: “Gaetano sogna di giocare nel Napoli. Pecchia? Credo che andremo avanti con lui”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di CN24 TV: “Gaetano? È un giocatore del Napoli, quindi credo che ritornerà in azzurro. Lui mi è piaciuto tantissimo sia dal punto di vista tecnico che umano, per lui non è stato difficile imporsi dopo questa crescita. Sogna di essere un giocatore del Napoli ed essere simbolo azzurro, poi spetterà alla società valutare il suo futuro. Pecchia? Credo che andremo avanti con lui, questa promozione è segnata da lui ed il suo staff che hanno creato un percorso entusiasmante. Non eravamo i protagonisti assoluti all’inizio, ma adesso quasi tutti ci indicano come la squadra che gioca meglio ed il merito è di mister Pecchia ed il suo staff. È stata una stagione rocambolesca, col finale da thriller ma alla fine ce l’abbiamo fatta“.

Foto: Twitter Napoli