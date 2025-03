Giacchetta (ds Cremonese): “Vazquez? Un cortocircuito che può capitare”

Durante l’intervista concessa a La Provincia di Cremona, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha così parlato della squalifica di Franco Vazquez: “Parliamo di un campione per la Serie B e siamo fortunati ad averlo. Mi dispiace moltissimo per quello che sta vivendo e per ciò che è accaduto. Chi conosce Franco sa che è una persona di grande qualità. La maxi squalifica, per certi versi, è ingiusta, perché durante una partita i giocatori si dicono tante cose. L’assenza di Vázquez ha dato energia positiva alla squadra, che vuole dimostrare di essere forte anche senza di lui. E queste due vittorie sono anche sue: è un esempio, dentro e fuori dal campo. Auguro a tutti i calciatori di poter lavorare con lui, perché è un modello. Quanto accaduto è stato un piccolo corto circuito, che può capitare quando incassi un gol al 96’, ma non lo sto giustificando. Vázquez si allena con il volto tumefatto dopo l’intervento e non vuole saltare una sola seduta: è uno stimolo per tutti”.

Foto: Instagram Cremonese