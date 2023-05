Giacchetta (ds Cremonese): “Oggi finisce il nostro cammino in A”

Il direttore sportivo della Cremonese a DAZN ha parlato della situazione legata alla sua squadra: “Oggi non c’é stata partita, dopo il primo gol siamo andati in depressione senza avere la forza di reagire contro una squadra come il Bologna. Ci dispiace molto, perdere in casa con un passivo pesante non fa piacere, oggi sancisce la fine del nostro cammino in A. Dispiace averlo fatto davanti ai nostri tifosi che sono stati eccezionali come la nostra proprietà, Cremona e i tifosi meritavano questa categoria. I tifosi vanno anche capiti, hanno avuto sempre la forza e l’entusiasmo di incoraggiarsi e volevano far vedere il loro attaccamento a questi colori. Capisco il loro disappunto. I volti erano tutti dispiaciuti, da inizio campionato stanno inseguendo le altre squadre e siamo arrivati alla fine dopo una rincorsa importante. Non é semplice giocare sempre per rincorrere, sarà motivo di confronto tra di noi in questi giorni ma per fare un finale degno e dignitosi”.

Foto: sito Cremonese