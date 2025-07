Giacchetta (ds Cremonese): “La Serie A è una montagna da scalare, ma ci faremo trovare pronti”

14/07/2025 | 17:30:56

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato in conferenza stampa, presentando il tecnico Davide Nicola e parlando della Serie A ritrovata: “Sappiamo di avere davanti una montagna da scalare, ma siamo pronti per affrontare un percorso ricco di difficoltà ma che ci darà grande energia. Nicola non ha bisogno di presentazioni, io l’ho conosciuto da giocatore ai tempi del Genoa e l’ho sempre seguito e ammirato per il percorso personale e professionale che l’ha contraddistinto. ”.

Foto: sito Cremonese