Giacchetta: “Dispiace la separazione da Nicola, pensiamo di poter mantenere la categoria”

19/03/2026 | 18:00:24

Il ds della Cremonese Giacchetta ha parlato in conferenza stampa dell’approdo in panchina di Marco Giampaolo e della separazione da Nicola: “Dispiace aver preso questa decisione perché oltre ad un grande allenatore è una persona dai valori umani importanti, ma la situazione di classifica ci ha messo nelle condizioni di cambiare. Tutta la Cremonese crede di poter mantenere la categoria, per cui abbiamo scelto di affidarci a mister Giampaolo con grande stima e fiducia. Il suo è un profilo di conoscenza e qualità”.

foto sito cremonese