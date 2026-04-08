Giaccherini: “Conte è il condottiero giusto per l’Italia. A Coverciano servivano le maschere di ossigeno”

08/04/2026 | 11:12:33

Emanuele Giaccherini ha concesso una intervista a La Gazzetta dello sport tornando sulla possibilità di vedere Conte in Nazionale: “È il condottiero a cui aggrapparsi nelle difficoltà. Ti prepara come soldati in battaglia, esattamente quello che servirebbe adesso. Ha un modus operandi che ti entra dentro. Se lo segui, cresci. E per lui i giocatori sputano sangue. Sa creare un’empatia unica con il gruppo. Riesce a far assimilare le cose in modo molto veloce. In campo sai sempre cosa fare, in allenamento l’hai provato mille volte. Fino allo sfinimento. E poi quanto lavoro: ricordo sedute a Coverciano in cui vomitavamo, servivano le maschere d’ossigeno per arrivare a fine allenamento. Uscivamo stremati. Sia a Torino che a Coverciano le sedute erano massacranti, ma in campo volavamo”.

foto insta giaccherini