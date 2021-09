Giaccherini: “Chiesa deve giocare sempre, non vedo una Juve senza lui. Vi dico la mia sulla frecciatina di Allegri”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore della Juve tra le tante, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per un’intervista a tutto campo sulle principali vicende del campionato italiano. L’ex centrocampista si è soffermato anche sull’importanza di alcuni elementi della rosa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Chiesa? deve giocare sempre? Assolutamente sì. Non vedo una Juventus senza di lui in questo momento. Già l’anno scorso ha dimostrato di non avere timori. Lui e Dybala in questa squadra devono fare la differenza. Però se Allegri lo ha punzecchiato e tenuto fuori di sicuro lo ha fatto per stimolarlo e farlo crescere”.

Foto: Twitter Juventus