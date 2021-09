Giaccherini: “Centrocampo Juve? Il confronto con il passato è impietoso”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Emanuele Giaccherini si è soffermato anche sul centrocampo della Juventus. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Il reparto più in difficoltà resta il centrocampo? In questo momento il confronto con il passato è impietoso, la Juventus ha avuto Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio tutti insieme in mezzo. Locatelli ha la qualità e la personalità per prendere in mano il reparto, la Juve ha fatto un investimento importante in un momento economico difficile, però da solo non può bastare. Mi aspetto qualcosa in più da Bentancur e Rabiot”.

Foto: Instagram Giaccherini