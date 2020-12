Ghoulam: “Sarri è il passato. Con Gattuso siamo ritornati, serve continuità”

Faouzi Ghoulam, esterno de Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Partita con il Rijeka da titolare? Sono contento, sono felice di tornare a giocare, aspettavo questo momento, adesso il mister mi dà minuti, devo prendere quello che c’è. L’AZ non è una squadra facile con cui giocare, all’andata abbiamo perso anche se meritavamo di vincere, al ritorno un pareggio. Crotone? Il campionato è molto difficile e strano quest’anno, i punti contro le piccole sono le cose più importanti, dobbiamo avere continuità di risultato, dobbiamo continuare su questa strada, sia a livello di gioco che di risultato. Parliamo troppo degli anni di Sarri, sono passati, dobbiamo andare avanti, il mister ora sta proponendo un calcio divertente ed offensivo, lavoriamo con lui da un anno ormai, eravamo a pezzi mentalmente e ci ha fatto ritornare ad essere dei campioni mentalmente, ha fatto un grande lavoro. Maradona? E’ un idolo per tutti, per me lo è sempre stato, ha influito nella mia scelta di venire qua, oltre i napoletani non si può capire quello che ha dato alla città, è andato oltre il calcio. Lui ha preso Napoli e l’ha messa sulla mappa del mondo. Giusto intitolargli lo stadio? Non è una domanda da fare a me ma ai napoletani, anche se mi sento napoletano, se lo hanno scelto, è normale, per me è una cosa normalissima, avere lo stadio intitolato al suo nome è cosa importantissima, penso che lo meriti, i napoletani hanno fatto questa scelta e siamo orgogliosi di giocare in questo stadio. Per il 2021 non chiedo nulla al calcio, ma auguro a tutti salute e felicità. Poi si vedrà col calcio, che è una cosa importante ma pur sempre un divertimento. Auguro ai napoletani forza, salute e serenità.”

Foto: twitter uff Napoli