Ghoulam: “Girone straordinario, è mancato solo il gol. Ora rialziamoci e pensiamo all’Europa League”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta contro il Liverpool ai microfono di Sky Sport: “Non è stata una partita facile. Hanno cominciato un pressing alto, per noi era sempre più difficile dopo il gol. Hanno fatto il loro gioco fatto di velocità e ripartenza. Ci dispiace perché abbiamo fatto un girone straordinario, ma non abbiamo avuto questa fortuna. ADL nello spogliatoio? Abbiamo fatto la nostra partita, c’è mancato un gol e questo ha fatto la differenza. Abbiamo fatto bene in questo girone. Hanno detto che la stagione non è finita qua, dobbiamo rialzarci perché abbiamo ancora tante partite con l’Europa League. Ci dispiace per i tifosi e anche per noi che abbiamo dato tanto. Non era un girone facile, tutti dicevano che saremmo usciti e invece siamo stati dentro fino alla fine. Liverpool aggressivo? Sì, hanno messo molta pressione. Per noi è stato difficile creare occasioni da gol. Poi abbiamo avuto la chance per pareggiare ma non l’abbiamo messa dentro”.

Foto: Napoli Twitter