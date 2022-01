Ghoulam: “Contro la Juventus abbiamo fatto un bel gioco. Tuanzebe? Ci darà una grande mano”

Faouzi Ghoulam ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Contro la Juventus eravamo contenti per la prova, ma un po’ delusi per il risultato perché potevamo cercare i tre punti. Ma dal punto di vista del gioco siamo rimasti molto contenti. Abbiamo fatto un bel gioco e non è facile farlo lì a Torino. Tuanzebe? Fortunatamente parla anche francese, quindi possiamo aiutarlo. E’ un bravo ragazzo e ci darà una grande mano”.

FOTO: Twitter Ghoulam