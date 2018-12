Ghoulam come ai vecchi tempi: torna titolare, due assist e felicità Napoli

Faouzi Ghoulam e un rientro con il botto. Si era infortunato la prima volta durante la gara di Champions contro il Manchester City, in quel momento era uno dei migliori interpreti di fascia non soltanto in Italia. Quindi il secondo grave infortunio, la convalescenza e oggi il ritorno da titolare contro il Frosinone dopo una lunghissima assenza. Prestazione subito da incorniciare, due assist, dieci minuti più recupero da capitano dopo l’uscita di Hamsik e la consapevolezza di poter tornare presto ai livelli del passato. Ghoulam si è ripreso il Napoli, dalla porta principale.

Foto: Twitter Napoli