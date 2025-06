Ghisolfi-Roma ai titoli di coda

17/06/2025 | 10:02:44

Come anticipato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la posizione di Florent Ghisolfi è stata a lungo sotto osservazione da parte della Roma. Le ultime evoluzioni sul mercato, in particolare le situazioni Angelino e Svilar, ricomposte grazie all’intervento di Ranieri, hanno giocato un ruolo decisivo. La separazione tra il direttore sportivo e la società è avvenuta di comune accordo, confermando la volontà di entrambi di chiudere questa parentesi. Tra i profili più apprezzati per sostituirlo, per la conoscenza dell’ambiente e della piazza, c’è il nome di Massara. Foto: Instagram Roma