Ghisolfi: “Ranieri ha chiesto di vestire la maglia con fierezza. Spero di vedere una nuova Roma”

Florent Ghisolfi, ha parlato del primo match della nuova era romanista di Ranieri, quello contro il Napoli di Antonio Conte. Il direttore sportivo si è così espresso ai microfoni di Sky Sport.

“Dobbiamo mantenere un’energia positiva: Ranieri ha chiesto di vestire la maglia con fierezza. Vediamo tanta determinazione, oggi spero di vedere una nuova Roma. Formazione? Normale giocare più coperti, da squadra. Intorno a Dovbyk c’è tanta qualità: è importante per fare il risultato. Serve anche tanta determinazione. Bisogna farlo anche per i nostri tifosi che non sono qui, ma li sentiamo”.

Foto: Instagram Roma