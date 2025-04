Ghisolfi: “Dovremmo trovare un altro allenatore come Ranieri”

Intervenuto ai microfoni, il direttore sportivo Ghisolfi ha così parlato prima della Juventus: “E’ una partita molto importante per la classifica e per la nostra gente, Juve Roma è sempre speciale. I nostri tifosi hanno sofferto ma non ci hanno mai abbandonato anche nelle difficoltà, oggi giochiamo per loro”

Infine ha concluso parlando di Ranieri e della scelta del nuovo allenatore: “Crediamo sempre che sarà una buona scelta, Claudio ha un’intelligenza diversa e il suo rapporto con il club è profondo, sarebbe perfetto trovare un altro con le stesse sue caratteristiche. Lui è unico, sta facendo cose straordinarie. Dobbiamo rispettare la sua storia, se ha fatto la scelta di smettere c’è un motivo”.

Foto: Instagram Roma