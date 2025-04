Ghisolfi: “Dovbyk può diventare il miglior attaccante della Serie A. Vogliamo tenere Saelemaekers”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha così parlato prima della Lazio, soffermandosi su Artem Dovbyk e Alexis Saelemaekers: “Dovbyk per me oggi è al 50% del suo potenziale, quando sarà al 90% può essere il miglior attaccante della Serie A per 3/4 anni. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con noi. Vogliamo questo trasferimento”.

Foto: Instagram Roma