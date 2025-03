Ghisolfi: “Delusi dopo l’eliminazione dall’Europa League, ma siamo vivi. Testa alta”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Dazn ha presentato il match contro il Cagliari: “Siamo delusi dopo l’eliminazione dall’Europa League, ma vivi. Voglio la testa alta, staff e squadra meritavano molto di più. Il calcio, però, è così. Oggi abbiamo un’occasione per voltare pagina, contro una squadra che ha il coltello tra i denti: servirà una grande partita, abbiamo tanta fame, intensità e la freschezza giusta per fare tante cose”.

I Friedkin hanno inviato messaggi nei giorni scorsi a squadra e allenatore? Il diesse risponde così: “Anche la proprietà è delusa, abbiamo ricevuto il loro sostegno forte, come sempre. Noi vinciamo e perdiamo insieme. Stanno già lavorando per il futuro, abbiamo il 2027 come un anno importante e poi la questione stadio nel 2028”

Dovbyk parte titolare nella Roma: “Sa che ci aspettiamo di più da lui, ma anche che crediamo in lui. La sua stagione è buona, ma vogliamo di più. Oggi ha l’occasione per fare una grande partita. Siamo la Roma: possiamo giocare male, ma dare tutto per la maglia”.

Sulla scelta dell’allenatore: “Queste partite finali non incidono sulla scelta dell’allenatore. Se aspettano di vedere che coppe giocheremo, non è quello giusto. Vogliamo un tecnico che abbia grande orgoglio di guidare questo club”.

