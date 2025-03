Ghisolfi: “Crediamo in Soulé. Andiamo avanti con i rinnovi”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Como, partendo da Soule: “Abbiamo avuto tante offerte ma crediamo in lui. Ha fatto bene nelle ultime partite e spero che oggi faccia altrettanto. Ha un potenziale enorme, la Roma non è un posto facile dove mettersi in mostra ma passo dopo passo…”

Sui rinnovi di Svilar e Paredes: “Andiamo avanti con entrambi ma non mi piace parlare di questi argomenti individuali prima di partite importanti come questa. Sarà difficilissima e siamo concentrati su questo”.

Sul tema allenatore: “Non abbiamo fretta, abbiamo tempo e vogliamo fare la scelta giusta. E vogliamo anche lasciare il focus sul presente. Con il mister abbiamo sempre risposto con trasparenza sull’argomento e a oggi non c’è niente di nuovo“, ha concluso.