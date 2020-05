Ghirelli: “Soddisfatto che i club di Lega Pro potranno accedere alla cassa integrazione”

Tramite un post su profilo ufficiale della Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli, ha commentato l’annuncio del Ministro Spadafora in merito all’introduzione della cassa integrazione in dergoa per le società sportive nel prossimo Decreto Rilancio: “Siamo soddisfatti che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga. Una misura del decreto rilancio anticipata dal Ministro Spadafora. Una boccata d’ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale.”

Presidente @FrancescoGhire2: "Siamo soddisfatti che i club della #SerieC possano accedere alla cassa integrazione in deroga. Una misura del decreto rilancio anticipata dal ministro @vinspadafora. Una boccata d’ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale". pic.twitter.com/rXkOctg0Rr — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) May 13, 2020

Foto: sito ufficiale Lega Pro