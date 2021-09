Ghirelli: “Ecco le proposte che farò all’Assemblea. L’obiettivo è quello di emulare la Germania”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nel corso di un’intervista all’Avvenire, ha comunicato le proposte che farà per migliorare la terza serie:

“E senza ombra di presunzione posso dire che rappresento l’unica Lega calcistica che fa proposte concrete. Martedì 14 settembre alla mia Assemblea proporrò di togliere ripescaggi e riammissioni per evitare gli effetti collaterali delle deroghe che, per esempio, condizionano la urgenza di darsi strutture manageriali da aziende. Dobbiamo, lo chiederò, che le Licenze Nazionali vengano emanate a settembre dando un quadro di certezza all’inizio del campionato. L’obiettivo, però, è emulare la Germania dove vige la prescrizione delle società. E noi vorremmo che si facesse fin da marzo, in modo da non assistere alla solida coda di sofferenze e di dispute tra club alla vigilia dei campionati”.

Foto: Sito Lega Pro