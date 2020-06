Ghirelli: “Complimenti alla Juventus U23. Una partita che rappresenta la ripartenza”

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha fatto i complimenti alla formazione U23 della Juventus per la vittoria della Coppa Italia di categoria.

“Complimenti alla Juventus U23. Questa Coppa Italia rappresenta, insieme alle gare dei play out giocati oggi, un punto di ripartenza per la Lega Pro. Anche se manca il pubblico, e l’ambiente è surreale, è stato comunque un momento di calcio con in campo due squadre ambiziose.”

Foto: Sito ufficiale Lega Pro