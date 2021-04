Ghirelli: “Ho ancora tanto timore. Immaginate cosa sarebbe non giocare gare playoff per il Covid?”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato in una lunga intervista a La Repubblica – ed. Bari, soffermandosi sui playoff e sul momento sanitario che si sta ripercuotendo anche sul calcio: “Quest’anno i playoff saranno più lotteria del solito. Di solito sono lo specchio della stagione e quindi promuovono una delle squadre meglio classificate in campionato. Ma questa è stata una stagione particolarissima, con tanti turni infrasettimanali e quindi con un dispendio di energia fisiche e mentali al di sopra della media. Se si aggiunge che si stanno alzando le temperature, a mio avviso gli esiti saranno condizionati dalla condizione atletica più che dalla griglia di partenza. Tutto è possibile, insomma, come quell’anno che vinse il Cosenza partendo da dietro. Ma è una stagione durissima, se si pensa che sono state rinviate ben centoventi gare. Ma noi, in silenzio, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, con la straordinaria passione dei club. Non siamo lontani dal traguardo, ma ho ancora tanti timori: immaginate cosa vorrebbe dire non potere giocare delle gare dei playoff a causa del Covid?”.