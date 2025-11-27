Ghilardi, un’occasione da titolare: il mercato è lontano

27/11/2025 | 17:48:33

Daniele Ghilardi avrà un’opportunità da titolare tra meno di un’ora in Europa League, la Roma lo utilizza nella difesa a tre contro il Midtjylland. Una risposta di Gasperini rispetto alle voci di mercato che vorrebbero il difensore toscano alla ricerca di una soluzione in prestito per poter giocare di più. Il mercato oggi è lontano, tutto può accadere ma fin qui non è stata presa alcuna decisione. Ghilardi è un difensore giovane, classe 2003, che era stato individuato e ingaggiato dalla Roma dopo un periodo da protagonista con la maglia del Verona. Ma i meccanismi in campionato sono talmente collaudati da non permettere esperimenti: la Roma non è soltanto prima in classifica, ma ha incassato appena 6 reti. Gasperini non scarica Ghilardi, ma intanto gli dà una possibilità all’interno di una sfida fondamentale per il cammino in Europa League.

