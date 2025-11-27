Ghilardi: “Sapevo che avrei dovuto aspettare quando ho firmato per la Roma, ho davanti giocatori forti”

27/11/2025 | 18:21:38

Daniele Ghilardi ha parlato a Sky prima della sfida contro il Midtjylland: “Io quando ho firmato qua sapevo che avrei dovuto aspettare, avrei dovuto aspettare il mio momento davanti ho dei giocatori fortissimi e ora sono contento che sia il momento cercherò di sfruttarlo al massimo. Giochiamo contro una squadra forte perché in campo internazionale, come comunque in Italia, sono tutte squadre forti, sono a punteggio pieno. Non dobbiamo prenderla sotto gamba per il fatto del nome, che diciamo non è un nome blasonato, però comunque è una squadra molto forte, corrono veloce e sanno giocare pure loro. L’intensità che abbiamo, penso sia sotto gli occhi di tutti, anche la voglia di non subire gol, di cercare di dare sempre il massimo in campo, alla fine è quello che ci chiede il mister”.

foto sito roma.

English version