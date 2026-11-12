Ghilardi: “Proveremo a dare il massimo. Le assenze della Francia? Chi li rimpiazza non è da meno”

12/11/2026 | 20:40:49

Il difensore della Roma e della Nazionale italiana, Daniele Ghilardi, ha parlato ai microfoni della RAI a pochi minuti dal match contro la Francia. Queste le sue parole:

“Come conquisteremo il pubblico? Provando a dare il massimo, è una partita importantissima. Le assenze nella Francia? Hanno qualche assenza, ma chi rimpiazza non è da meno. Dobbiamo avere una grandissima attenzione difensiva e speriamo di esprimere il nostro miglior calcio”.

Foto: sito FIGC