Ghilardi è arrivato a Roma

01/08/2025 | 13:07:32

Inizia l’avventura con la Roma di Daniele Ghilardi, il difensore è arrivato nella capitale. Ora per il giocatore ex Verona è il momento di sottoporsi alle visite mediche di rito prima delle firme col club giallorosso, che avverrà in giornata. L’affare si è chiuso sulla base di un accordo intorno 10,5 milioni più 1 di bonus che porterà l’ormai ex difensore dell’Hellas Verona alla corte di Gasperini. Vi abbiamo raccontato la trattativa nei dettagli nell’ultima settima, passo dopo passo fino alla firma ormai in dirittura d’arrivo.

foto: screen sportitalia