Ghilardi: “Cerco di dare sempre il massimo. Europa League? L’obiettivo è vincerla”

27/11/2025 | 22:12:57

Esordio da titolare nella Roma per Daniele Ghilardi. Il giocatore ha così parlato in conferenza stampa: “Come si è trovato alla prima da titolare? Come conciliare con le richieste di Gasperini? “Il mister sceglie, noi giochiamo per come ci mette in campo e cerchiamo di dare il massimo. Sono molto contento, ero anche abbastanza emozionato. Ma più che per la prestazione personale per quella di squadra, perché vincere è molto importante”

Parlate di arrivare fino a vincere l’Europa League? “Non ne parliamo però l’obiettivo è quello, siamo la Roma e giochiamo per vincere. Non possiamo pensare di arrivare in una posizione piuttosto che in un’altra, ma solamente a dare il massimo”.

