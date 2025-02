Ghiglione risponde a Partipilo: finisce 1-1 Salernitana-Frosinone. Ciociari che chiudono in 9

Gara delicata all’Arechi in zona retrocessione in Serie B (tra due compagini che un anno fa erano in Serie A). Finisce 1-1 tra Salernitana e Frosinone. Un punto che non serve a nessuna per cercare di scappare dalla zona calda di classifica. Il Frosinone sblocca la gara con Partipilo, pareggio granata con Ghiglione che suona la carica alla Salenritana. Frosinone che resta anche in 10 per l’espulsione di Di Chiara all’84’, poi in 9 per il rosso a Kone al 93′. Ma i laziali reggono. In classifica, la Salernitana sale a 26, il Frosinone a 24, al terz’ultimo e penultimo posto.

Foto: logo Serie B