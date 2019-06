Ghelfi, ad dell’Empoli: “Sarri-Juve tutto fatto. Su Caputo…”

Non avevamo bisogno di altre conferme, ma se qualora fossero necessarie allora ecco che l’amministratore delegato dell’Empoli, Francesco Ghelfi svela le carte in tavola. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente del Club toscano ha parlato della vicenda Sarri-Juventus: “E’ tutto fatto, credo il Chelsea aspetti un corrispettivo per liberarlo così come successe lo scorso anno”. Sulle mosse di mercato dell’Empoli ammette: “Traorè andrà alla Juventus, come Krunic al Milan. Praticamente ufficiali. Caputo al Genoa con Andreazzoli? Ci può stare”.

Foto: Pianetaempoli.it