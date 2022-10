Inzaghi: “Formazione? Non la sanno neanche i miei giocatori”

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Barcellona, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla in conferenza stampa: ” Il giorno del sorteggio, sapevamo che avendo preso Bayern e Barcellona, bisognava fare qualcosa di straordinario. Ci stiamo giocando il girone con tutte le nostre armi, domani sarà dura ma siamo l’Inter e dobbiamo cercare di fare la nostra partita, sapendo che ci saranno difficoltà ma dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme. Parcheggiare l’autobus? Metteremo in campo corsa e determinazione. I tifosi non possono entrare con la maglia dell’Inter? Quando giochiamo noi in casa i tifosi ospiti sono sempre graditi. Formazione? Ancora non la sanno neanche i miei giocatori”

Foto: sito Inter