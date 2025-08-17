Situazione drammatica in casa Getafe, il presidente: “Siamo lo zimbello d’Europa”

17/08/2025 | 16:30:53

Tensione totale in casa Getafe a pochi minuti dall’esordio in campionato contro il Celta Vigo. Il presidente Angel Torres ha difatti denunciato le rigide regole imposte da LaLiga al punto da dichiarare: “Siamo lo zimbello d’Europa”. La squadra madrilena ha soltanto 15 giocatori iscritti, di cui uno squalificato e uno infortunato. “In un momento critico in cui 8 o 10 squadre hanno 8, 10 o 12 iscritti e senza possibilità di vendita, abbiamo dovuto regalare quasi uno dei migliori centrali de LaLiga a una squadra che è appena salita in Premier League per poter avere 16 o 17 iscritti domenica”, ha commentato con rabbia il presidente del Getafe, stando a quanto riferito da Sport, riferendosi alla vendita di Omar Alderete al Sunderland per circa 10 milioni di euro. Una situazione tutt’altro che serena per il club di Madrid.

Foto: X Getafe