Getafe, il tecnico Bordalas: “Inter favorita, noi stiamo facendo qualcosa di storico. Porte chiuse? Ci dispiace”

José Bordalas, allenatore del Getafe, prossimo avversario dell’Inter in Europa League, ha parlato ai microfoni di Radio Marca: “L’Inter è una grande squadra e non siamo i favoriti. Giocare senza i tifosi non è piacevole per nessuno. Più che paura penso che abbiamo rispetto per la trasferta di Milano, sicuramente verranno prese le misure necessarie. Questo Getafe ha dei limiti? Sono un allenatore molto ambizioso e il mio messaggio è molto chiaro perché non mi accontento mai. Quello che stiamo facendo è qualcosa di storico, ma spero che il meglio debba ancora arrivare”.