Getafe, il presidente annuncia: “Se la situazione resta così, non andiamo a Milano”

Intervenuto ai microfoni di El Transistor su ‘Onda Cero’, il presidente del Getafe Angel Torres ha parlato parlato così della partita Europa League contro l’Inter: “In questo momento, se la situazione non dovesse cambiare, il Getafe non andrà a Milano. Nella giornata di domani è stato spostato l’allenamento al pomeriggio per poter avere più tempo a disposizione, aspettando l’ultima parola. Se le cose non dovessero cambiare, non andremo in Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Europa League