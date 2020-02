Gervinho-Parma, dalla pace al ritorno in campo da urlo: titolare e subito in gol

La pace che vi avevamo anticipato in settimana, poi qualche allenamento con i compagni, la maglia da titolare contro il Sassuolo. Gervinho in campo dall’inizio, il Parma e D’Aversa hanno deciso di puntarci subito dopo le polemiche. E l’attaccante ivoriano ha risposto alla grande: il classe ’87 ha sbloccato la sfida del Mapei con una rete al 25′ del primo tempo. Dalla pace al ritorno in campo da urlo: il Parma riabbraccia Gervinho.

Foto: Twitter ufficiale Parma