Gervinho, le riflessioni, l’Al-Sadd, la firma, il doppio TMS e l’attesa

E’ stata una lunga giornata per Gervinho. Nei giorni scorsi la sorprendente avanzata dell’Al- Sadd che vi abbiamo anticipato e raccontato nei dettagli. Poi la sua decisione di lasciare il Parma, le dichiarazioni di D’Aversa d’addio, quelle del direttore sportivo Faggiano (“Mancano solo le firme, non le nostre”). Cosa è successo nel frattempo? Gervinho è arrivato a Milano verso l’ora di cena, ha voluto voluto riflettere, gli è venuto qualche dubbio, poi ha varcato l’ingresso dell’hotel Sheraton e ha firmato. Triennale molto ricco, 5 milioni per il cartellino al Parma. La firma è arrivata poco prima delle 22 italiane, il gong per il calciomercato in Qatar. A quel punto l’attesa per l’arrivo dei due TMS, la documentazione online ormai in vigore da oltre 10 anni che certifica la trasparenza delle operazioni. E’ arrivato prima quello italiano, poi quello dell’Al-Sadd, oltre le 22 sicuramente. E quindi è necessario il placet, la risposta arriverà nelle prossime ore. Di sicuro Gervinho ha firmato prima delle 22 e ha scelto di lasciare Parma. Per il resto serve aspettare il via libera relativo alla documentazione per poter verificare, con il placet definitivo, il trasferimento di Gervinho in Qatar. Un passaggio fondamentale anche per i molti appassionati di Fantacalcio.

Foto: Parma Twitter